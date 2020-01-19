В Украину прибыл борт с телами погибших в Иране украинцев: появились первые фото

Церемония прощания с погибшими в смертельном рейсе украинцами состоится в терминале "В" / Скриншот

В воскресенье, 19 января, в Украину доставили тела украинцев, которые погибли в результате крушения самолета Боинг 737 МАУ 8 января в небе над Тегераном.

Самолет прибыл рано утром в воскресенье. Борт встречали первые лица государства, в том числе и президент Владимир Зеленский. Родственники погибших ждали в терминале, пока чиновники встречали тела прямо на взлетной полосе. Погибших встретили траурным маршем. Гробы, завернутые во флаг Украины, вынесли из самолета и погрузили в катафалки.

Церемония прощания с погибшими в смертельном рейсе украинцами состоится в терминале "В".

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6:10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

Отметим, на борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе самолета.