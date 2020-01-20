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"Знала - Украина не бросит": бывшая узница боевиков "Л/ДНР" рассказала о плене

20 января 2020, 09:55

Экс-узница донбасский боевиков Елена Сорокина детально рассказала о своих злоключениях в плену.

Пленная, Сорокина
Елена Сорокина во время обмена пленными / Офис президента Украина

В самом конце минувшего года в зоне военного конфликта на Донбассе прошел первый за двухлетний период обмен пленными. Из застенков боевиков вернулись 76 украинцев, среди которых особенно выделялась владелица зоологического магазина из города Первомайск Елена Сорокина.

Снимки женщины в самодельной футболке с нарисованными шариковой ручкой украинским тризубом и надписью "Моя держава Україна" получили громадную популярность в украинском сегменте Сети. В интервью Радио Свобода Сорокина рассказала, что начала делать такого рода надписи на своей одежде в поддержку Украины еще в плену  — футболка, запечатленная на фото, была уже третьей по счету.

"Первую футболку мне порвали. Потом я нарисовала вторую. Когда в тюрьме ее нашли, то порвали, стали по ней топтаться. После очередных судов, когда они меня называли русской — мне надоело. Сделала еще одну. Подруга передала мне фломастеры, кроссворды и много ручек. И когда алкоголички из камеры заметили, что я рисую трафареты, то сдали смотрящему. Трафареты порвали, а меня бросили в другую камеру", — рассказала она.

Сорокина рассказывала, что ее удерживали в камере на так называемом "подвале МГБ" в Луганске. В помещении были громадные проблемы с вентиляцией, поскольку не было окон, а пленным не разрешались прогулки. У Сорокиной начались проблемы со здоровьем из-за нехватки кислорода, после чего ее отправили в больницу, а затем перевели в "более высокий подвал".

Читайте такжеОбмен пленными - рождение в Украине общества свободных людей"Постоянно говорили, что нас не обменяют, что мы никому не нужны. Но мы верили. В каждую камеру я заходила и говорила, что я проукраинская. Только другим заключенным разрешалось общаться с родственниками, им телефон закидывался. Нам же было запрещено", — рассказала она о давлении со стороны боевиков.

В заключение Сорокина рассказала, что до конца была уверена - ее и других плененных украинцев освободят.

"Когда уже вышли [из автобуса на подконтрольную официальным властям территорию в день обмена - Главред], то я начала реветь. Когда были [в плену - Главред], то от меня и слезинки нельзя было дождаться. Я Экст".

Напомним, во время обмена 29 декабря 2019 года официальный Киев передал "ДНР" 127 человек, а боевики отдали Украине 76 заложника боевиков.

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