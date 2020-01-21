Европа сняла арест с активов Газпрома: в Нафтогазе ответили на "зраду"

В Европе сняли арест с активов Газпрома

Адвокаты Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины направили 10 января письма в адрес адвокатов российского Газпрома и нидерландских компаний группы Газпром о снятии арестов в Нидерландах.

Юридическая компания ДЛА Пайпер Амстердам подтвердила, что это является достаточным для снятия арестов в Нидерландах, сообщает ТАСС.

Кроме того, аресты и обеспечительные меры относительно активов Газпрома сняты в Англии, Уэльсе и Люксембурге.

Холдинг отмечает, что обязательства суду (Undertakings) Газпрома, South Stream Transport B.V. и Blue Stream Pipeline Company B.V. были прекращены приказом суда в Англии от 14 января 2020 года.

Читайте также"Качай или плати": Газпром рассчитался за транзит газа через Украину"Адвокаты Нафтогаза 13 января 2020 года направили письма в адрес люксембургских банков и компаний, в отношении которых были приняты аресты 15/22 февраля и 26/31 июля 2019 года. Arendt & Medernach подтвердили, что эти действия являются достаточными для снятия арестов в Люксембурге при условии снятия банками и компаниями ограничений, наложенных ими на основании арестов", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Нафтогазе ответили на обвинения в снятии ареста на активы Газпрома.

"Нам пишут люди, спрашивают, что за "зрада". Объясняем. Эти аресты накладывались на активы "Газпрома" в разных юрисдикциях, чтобы заставить его заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража, 2,9 млрд долларов. Мы получили 2,9 млрд долларов от "Газпрома" 27 декабря 2019. Долг взыскан", - объяснили в Нафтогазе.

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Напомним, 30 декабря 2019 года в Вене ОГТСУ заключил межоператорское соглашение с ОАО Газпром, оператором российской газотранспортной системы. Договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и Газпрома входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа по территории Украины до 2025 года.