Ого, подорожало: в Украине в судах подняли цены на разводы - детали

Суд. Иллюстративное фото / УНИАН

В Украине с 1 января 2020 года увеличился размер судовых сборов, что, автоматически повлекло за собой повышение стоимости на подачу заявлений в суд.

Соответствующее сообщение опубликовал портал 24 канал. По словам экспертов, такое положение вещей связано с тем, что с 1 января в Украине вырос прожиточный минимум. Соответственно, цены на подачу заявлений в суд увеличатся в среднем на 12%.

Также известно, что подача искового заявления о разводе обойдется украинцам теперь в 840,80 гривен. Далее - ради заявления о разделе имущества при расторжении брака придется потратить от 840, 80 гривен до 6306 гривен.

Напомним, ранее Главред писал материал о том, что нужно делать с обручальным кольцом мужа и жены после развода.