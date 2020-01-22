Арест имущества и счетов: Укртрансгаз пожаловался в НАБУ и ГБР из-за мошенничества

Наложен арест на все имущество Укртрансгаза / utg.ua

В компании Укртрансгаз заявил о том, что во исполнение решения Арбитражного суда Киева арестовано имущество, а также средств на ее счетах.

"В настоящее время наложен арест на все имущество Укртрансгаза и средства на счетах", – говорится в пресс-релизе компании.

В Укртрансгазе назвали решение суда неправомерным и отметили, что уже обратились в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро по этому поводу.

"Укртрансгаз обращается в следственные органы для защиты своих интересов, поскольку блокирование денежных средств и их незаконная растрата могут негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению прохождения отопительного сезона", – сказано в заявлении.

В компании подчеркнули, что счета и имущество арестованы по решению суда от 2007 года по делу о поставке газа потребителям Укрэнергозбут.

Читайте такжеУкртрансгаз предупредил о чрезвычайной ситуации: работа ГТС может прекратиться с 24 июня

В Укртрансгазе также считают данное решение неправомерным, а действия оппонентов по взысканию такими, которые имеют признаки мошенничества.

Напомним, ранее в Укртрансгазе похвастались ростом транзита газа из РФ.