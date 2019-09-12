В Укртрансгазе похвастались ростом транзита газа из РФ

В Украину из стран ЕС импортировано 9,6 млрд кубометров газа / Укртрансгаз

В январе-августе 2019 года транзит через Украину природного газа из России в страны ЕС и Молдову достиг 59,5 млрд кубометров.

Как подчеркнули в компании Укртрансгаз, по сравнению с прошлогодними показателями транзитные объёмы увеличились на 2%.

"Транзит составил 59,5 млрд куб. м природного газа из России в страны ЕС и Молдавию. По сравнению с прошлогодними показателями транзитные объёмы увеличились на 2%", — говорится в сообщении Укртрансгаза.

По состоянию на 1 сентября в Украину из стран ЕС импортировано 9,6 млрд кубометров газа, что на 40% больше, чем за восемь месяцев прошлого года, добавили в Укртрансгазе.

/ @utg.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что запасы газа в Украине превысили семилетний максимум.