В школе на Полтавщине прямо на уроке умерла девочка - подробности

В школе на Полтавщине умерла школьница / скриншот из видео

В среду, 22 января, в селе Максимовка Кременчугского района произошла ужасная трагедия – в местной школе скончалась девочка.

По информации, школьница, которой было 14 лет, после звонка на урок неожиданно умерла.

"Сегодня, 22 января, в Кременчугское районное отделение полиции поступило сообщение от дежурного врача скорой медицинской помощи, что в помещении одной из школ района в присутствии медиков умерла 14-летняя школьница", - сообщают копы Полтавской области.

Причину смерти попытаются выяснить судмедэксперты - тело школьницы отправили на экспертизу.

Также стало известно, что на момент появления медиков девочка еще дышала, однако спасти ее не удалось.

"Ничто не предвещало беды. Ученица разговаривала с подружкой, тут прозвенел звонок, и восьмикласснице вдруг стало плохо, она потеряла сознание. В школу были направлены сразу две бригады экстренной медицинской помощи. Когда они приехали, ребенок был еще жив. Казалось, что есть шанс, что врачи спасут девочку. Увы, ее сердце остановилось во время реанимационных мероприятий", - раскрыла детали пресс-офицер Кременчугского городского отдела полиции Анна Васенко.

По информации местных СМИ, девочке в течение 40 минут врачи пытались помочь – они предоставляли ей первую медицинскую помощь.

По словам учительницы, девочка была спокойная и очень позитивная, ангелочек.

Медики также озвучили предварительную причину смерти школьницы – проблемы с сердцем.

Читайте такжеВ Киеве школьница умерла во время урокаНапомним, ранее сообщалось, в российской глубинке, Республике Якутия, 14-летняя школьница умерла, заряжая смартфон в ванной. По информации, труп девочки вечером обнаружили родители. На ее теле обнаружили ожог, свидетельствующий об ударе током.

"В ванной комнате обнаружен подключённый к электрической розетке удлинитель с подключенным зарядным устройством для сотового телефона, которое имело деформированный корпус. Сам мобильный телефон с оплавленным корпусом лежал на кромке ванны, — сообщили правоохранители.