  1. Главная
  3. Украина

В школе на Полтавщине прямо на уроке умерла девочка - подробности

22 января 2020, 20:15

На момент появления медиков девочка еще дышала, однако спасти ее не удалось.

В школе на Полтавщине умерла школьница / скриншот из видео

В среду, 22 января, в селе Максимовка Кременчугского района произошла ужасная трагедия – в местной школе скончалась девочка.

По информации, школьница, которой было 14 лет, после звонка на урок неожиданно умерла.

"Сегодня, 22 января, в Кременчугское районное отделение полиции поступило сообщение от дежурного врача скорой медицинской помощи, что в помещении одной из школ района в присутствии медиков умерла 14-летняя школьница", - сообщают копы Полтавской области.

Причину смерти попытаются выяснить судмедэксперты  - тело школьницы отправили на экспертизу.  

Также стало известно, что на момент появления медиков девочка еще дышала, однако спасти ее не удалось.

"Ничто не предвещало беды. Ученица разговаривала с подружкой, тут прозвенел звонок, и восьмикласснице вдруг стало плохо, она потеряла сознание. В школу были направлены сразу две бригады экстренной медицинской помощи. Когда они приехали, ребенок был еще жив. Казалось, что есть шанс, что врачи спасут девочку. Увы, ее сердце остановилось во время реанимационных мероприятий", - раскрыла детали пресс-офицер Кременчугского городского отдела полиции Анна Васенко.

По информации местных СМИ, девочке в течение 40 минут врачи пытались помочь – они предоставляли ей первую медицинскую помощь.

По словам учительницы, девочка была спокойная и очень позитивная, ангелочек.

Медики также озвучили предварительную причину смерти школьницы – проблемы с сердцем.

Читайте такжеВ Киеве школьница умерла во время урокаНапомним, ранее сообщалось, в российской глубинке, Республике Якутия, 14-летняя школьница умерла, заряжая смартфон в ванной. По информации, труп девочки вечером обнаружили родители. На ее теле обнаружили ожог, свидетельствующий об ударе током.

"В ванной комнате обнаружен подключённый к электрической розетке удлинитель с подключенным зарядным устройством для сотового телефона, которое имело деформированный корпус. Сам мобильный телефон с оплавленным корпусом лежал на кромке ванны, — сообщили правоохранители.

смерть школьница новости Кременчуга
Сейчас вы просматриваете новость «В школе на Полтавщине прямо на уроке умерла девочка - подробности». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:50
Макгрегор - Серроне: UFC 246 установил фантастический показатель PPV
20:49
Смертельный рейс МН17: Зеленский в Давосе откровенно поговорил с премьером Нидерландов Видео
20:40
Сериал Ведьмак переснимут как аниме
20:34
Смертельный китайский вирус добрался до Филиппин: подробности
20:15
Рита Ора без трусов засветила возбужденные соски в прозрачной майке
20:15
В школе на Полтавщине прямо на уроке умерла девочка - подробности Видео
20:09
Сан-Паулу нашел доказательства неправомерности иска Динамо по Че Че
19:59
"Много тем": Зеленский откровенно рассказал, что обсудит с Помпео
19:48
У Порошенко меньше, чем у Кивы: обнародованы зарплаты депутатов за декабрь - список Фото Видео
19:42
"Сладкое дерьмо": Фергюсон обратился к Нурмагомедову
19:38
"Бог пошлет болячку": в РФ православный активист "проклял" Урганта Видео
19:16
Ювентус - Рома: где смотреть матч Кубка Италии
19:15
Зеленского просят не назначать подозреваемых в коррупции на посты глав райадминистраций Киевщины официально
18:56
"Друг" Путина собрался с визитом в Украину
18:50
Сенцов рассказал, какая позиция по миру нравится Путину
18:39
Видоизмененный углерод 2 сезон: дата выхода, актеры и роли Видео
18:34
"Настало время": Зеленский в Давосе сделал дерзкое предложение ЕС
18:34
"Величайший в истории США": Макгрегор - о Трампе
18:22
В одной из крупнейших букмекерских контор Украины обыски - СМИ
18:22
Макгрегор - Серроне: стали известны сроки восстановления Ковбоя
18:17
Зеленский рассказал о новой нормальности Видео
17:59
В Китае резко увеличилось число жертв неизличимого вируса
17:59
Майли Сайрус сделала минет на сцене
17:56
Александр Емельяненко угрожал пистолетом в супермаркете
17:53
Политолог раскрыл позицию Гончарука по кадрам в Кабмине Видео
17:36
Китайский коронавирус начал косить россиян Видео
17:24
Бавария арендовала игрока Реала
16:45
День Татьяны 2020 – когда отмечается и почему это День студентов 2020
16:45
"Киве наплевал в рот": стали известны подробности драки в центре Киева Видео
16:40
Назван мощный натуральный иммуностимулятор Видео
16:35
Модная стрижка шегги 2020: топ-15 потрясающих вариантов стрижки шегги фото Фото Видео
16:33
"Локомотив роста": Зеленский провел первую встречу в Давосе Видео
16:21
"Билеты и отель": в Слуге народа рассказали, кто оплатил поездку нардепов в Давос
16:12
"Это не в Раде дро*ить": Кива устроил драку в ресторане и получил "в чалдан" Видео
16:02
"Программа очень насыщенная": Кремль похвалился, что Зеленский запросил встречу с Путиным Видео
15:59
Политолог рассказал, какие темы обсудят Зеленский и Путин при личной встрече
15:51
Минфин обозначил сроки скидывания кабалы МВФ с Украины Видео
15:48
Встреча с Путиным в Израиле: у Зеленского назвали единственную тему переговоров
15:38
"Некоторые достижения": Гончарук озвучил условия для новой программы МВФ
15:20
"Не шутка": синоптик предупредила о потеплении в Киеве Видео
15:12
Умер Терри Джонс: причины смерти, фильмография, личная жизнь
15:10
Маникюр 2020 новинки: интересный маникюр френч и яркий животный принт фото Фото
15:03
У Заворотнюк отреагировали на слухи об ее исчезновении
14:47
Чего ждать от возможной встречи Путина и Зеленского в Израиле мнение
14:43
Участница Голоса Країни попала в список Миротвоца Видео
14:30
СМИ узнали, когда Помпео будет в Украине Видео
14:27
"Х*й соси, шлюха": скандального нардепа обвинили в давлении и сексизме Видео
14:24
Трамп "сцепился" с Гретой Тунберг в Давосе из-за климата Видео
14:23
Проект Минкульта о дезинформации - невероятная х*рня мнение
14:00
Как продавать наркотики онлайн 2 сезон: дата выхода, актеры и сюжет Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять