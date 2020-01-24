СМИ выяснили, как живет подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко

Николай Тарасов / Пушкинская

Жуткое убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко под Одессой. Подозреваемый в совершении преступления Николай Тарасов на данный момент находится под арестом.

По данным издания Пушкинская, Тарасов находится в общей камере с другими заключенными – всего четыре человека. Отмечается, что подозреваемый не жаловался на условия заключения.

В Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, отметили, что парня за это время никто из родственников не навещал. Также сообщается, Тарасов в СИЗО не работает, хотя заключенные сами решают этот вопрос и разрешение суда или следователя не требуется.

Как ранее сообщал Главред, суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова.