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Кулек на голове и выгребная яма: обвиняемого в убийстве Дарьи Лукьяненко оставили под стражей

11 декабря 2019, 15:29

Наканыне Тарасов заявил, что признал вину в убийстве из-за давления копов.

Лукьяненко Дарья
Подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко суд оставил под стражей / Фото: пресс-служба Нацполиции

В среду, 11 декабря, суд оставил под стражей без возможности внесения залога обвиняемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова - жителя села Ивановка Одесской области.

При этом важно отметить, что во время заседания Тарасов никак не комментировал свой вчерашний отказ от признания в убийстве девочки.

Добавим, что накануне Тарасов заявил, что девочку не убивал и не прятал ее тело в выгребную яму в его дворе.

При этом Тарасов уточнил, что взял на себя вину только потому, что копы его били и требовали от него признательных показаний.

Также Тарасов обратил внимание на то, что правоохранители провели много обысков у него в доме и ничего не нашли.

Напомним:

13 июня  Дарья Лукьяненко ушла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась. К поискам ребенка привлекли сотни нацгвардейцев, волонтеров, десятки спасателей и даже авиацию из местного авиаклуба и водолазов. Правоохранители прочесывали все поля, посадки, овраги и заброшенные здания.

19 июня  нашли тело пропавшей 11-летней школьницы в выгребной яме дома по соседству. 22-летний Николай Тарасов сознался в убийстве, и подробно рассказал, как расправился над ребенком: когда он притащил девочку в дом, то попытался ее изнасиловать. Даша начала вырываться и кричать, он стал ее душить и изрезал острым предметом. Потом раздел, но якобы ничего не сделал, а после этого связал ноги скотчем, одел на голову кулек, замотал его скотчем, привязал к ногам камни и сбросил ее в выгребную яму.

21 июня  11-летнюю жертву Тарасова похоронили в Ивановке Одесской области. Проститься с Дарьей Лукьянееко пришло едва ли не все село, правоохранители и неравнодушные к утрате. Девочку хоронили в закрытом белом гробу.

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