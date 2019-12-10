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"Не наступила эрекция": обвиняемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко пошел в отказ

10 декабря 2019, 22:39

Тарасов утверждает, что девочку не убивал и не прятал ее тело в выгребную яму в его дворе.

Дарья Лукьяненко
Тарасов завил, что не убивал Дарью Лукьяненко / facebook/Vyacheslav.Abroskin

Во вторник, 10 декабря, в Раздельнянском районном суде (Одесская область) начался судебный процесс по делу о зверском убийстве в июне 2019 года 11-летней Даши Лукьяненко. 

На скамье подсудимых оказался 22-летний односельчанин жертвы - Николай Тарасов, который после задержания признался в убийстве девочки.

Отметим, из-за "эмоционального перевозбуждения" у Тарасова не наступила эрекция. Разозлившись из-за "своей неспособности", а также осознавая, что о его преступлении станет известно, если он отпустит Дашу, Тарасов решил убить ребенка.

Правда, сейчас подозреваемый всячески отрицает вину и отказался от своих слов. Тарасов утверждает, что девочку не убивал и не прятал ее тело в выгребную яму в его дворе.

При этом Тарасов уточнил, что взял на себя вину только потому, что копы его били и требовали от него признательных показаний.

Также Тарасов обращает внимание на то, что правоохранители провели много обысков у него в доме и ничего не нашли.

К слову, в адрес суда поступило заявление адвоката обвиняемого об отложении заседания в связи с занятостью в другом уголовном производстве. Судебная коллегия под председательством Анатолия Панчука удовлетворило просьбу защитника, слушания перенесены на завтра, передают Факты.

Напомним, 13 июня Дарья Лукьяненко ушла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась. К поискам ребенка привлекли сотни нацгвардейцев, волонтеров, десятки спасателей и даже авиацию из местного авиаклуба и водолазов. Правоохранители прочесывали все поля, посадки, овраги и заброшенные здания.

19 июня нашли тело пропавшей 11-летней школьницы в выгребной яме дома по соседству. 22-летний Николай Тарасов сознался в убийстве, и подробно рассказал, как расправился над ребенком: когда он притащил девочку в дом, то попытался ее изнасиловать. Даша начала вырываться и кричать, он стал ее душить и изрезал острым предметом. Потом раздел, но якобы ничего не сделал, а после этого связал ноги скотчем, одел на голову кулек, замотал его скотчем, привязал к ногам камни и сбросил ее в выгребную яму.

21 июня 11-летнюю жертву Тарасова похоронили в Ивановке Одесской области. Проститься с Дарьей Лукьянееко пришло едва ли не все село, правоохранители и неравнодушные к утрате. Девочку хоронили в закрытом белом гробу.

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