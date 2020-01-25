"Наезд на переходе": на Киевщине "отличились" копы, опубликованы фото

На Киевщине авто копов наехало на человека / Скриншот с kv.npu.gov.ua

В пятницу вечером, 24 января, в Белой Церкви Киевской области полицейский автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на местного жителям.

На местного жителя на ул. Грушевского наехало авто группы реагирования патрульной полиции, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП пострадал мужчина, 1988 года рождения. Копы предоставили пострадавшему первую помощь и вызвали врачей. Пострадавший госпитализирован.

По факту аварии будет начато уголовное производство. Начато служебное расследование. Следственно-оперативная группа выясняла все обстоятельства ДТП и искала свидетелей.

На Киевщине авто копов наехало на человека / Скриншот с kv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что 19 января в Одессе пьяный 27-летний сотрудник полиции, находясь за рулем иномарки, снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие попали в больницу.