"Наезд на переходе": на Киевщине "отличились" копы, опубликованы фото

В Белой Церкви авто полицейских наехало на мужчину.
В пятницу вечером, 24 января, в Белой Церкви Киевской области полицейский автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на местного жителям.
На местного жителя на ул. Грушевского наехало авто группы реагирования патрульной полиции, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.
В ведомстве добавили, что в результате ДТП пострадал мужчина, 1988 года рождения. Копы предоставили пострадавшему первую помощь и вызвали врачей. Пострадавший госпитализирован.
По факту аварии будет начато уголовное производство. Начато служебное расследование. Следственно-оперативная группа выясняла все обстоятельства ДТП и искала свидетелей.
Ранее сообщалось, что 19 января в Одессе пьяный 27-летний сотрудник полиции, находясь за рулем иномарки, снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие попали в больницу.