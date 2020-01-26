"Олигофрены и дебилы": Кравчук дал рецепт успеха для Украины

Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал свой рецепт, как нашей стране достичь успеха.

Он напомнил, что в 1991 году, подписывая Беловежские соглашения о развале СССР, верил в будущее Украины.

По его мнению, одним из главных шагов является объединение всего общества для достижения результата.

"Мы должны сделать только одно: объединится и изъять из своей среды олигофренов и дебилов и все будт хорошо", - подчеркнул он в интервью на канале 112 Украина.

Напомним, ранее Кравчук рассказал, когда придет время отправить в отставку Гончарука.