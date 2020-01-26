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"Олигофрены и дебилы": Кравчук дал рецепт успеха для Украины

26 января 2020, 05:05

Одним из главных шагов является объединение всего общества, считает Лнонид Кравчук.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал свой рецепт, как нашей стране достичь успеха.

Он напомнил, что в 1991 году, подписывая Беловежские соглашения о развале СССР, верил в будущее Украины.

По его мнению, одним из главных шагов является объединение всего общества для достижения результата.

"Мы должны сделать только одно: объединится и изъять из своей среды олигофренов и дебилов и все будт хорошо", - подчеркнул он в интервью на канале 112 Украина.

Напомним, ранее Кравчук рассказал, когда придет время отправить в отставку Гончарука.

Леонид Кравчук новости Украины
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