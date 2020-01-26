Стало известно, сколько заключенных помиловал Зеленский за свое президентство

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский с начала своего президентства помиловал почти 100 осужденных. Отмается, что некоторых заключенных отпустили из-под ареста, а некоторым сократили срок наказания.

"Указами Президента Украины В. Зеленского с 28 мая по 28 декабря 2019 года помиловано 97 лиц", - сообщили в Офисе президента на запрос издания Українські новини.

Отмечается, что президент помиловал 11 женщин и 86 мужчин. При этом 90 из них освободили от необходимости отбывать наказание, а семерым сократили сроки. В то же время, неизвестно сколько среди них иностранцев или граждан, освобожденных в рамках обменов пленными с боевиками ОРДЛО и Российской Федерацией.

Как ранее сообщал Главред, Украина и подконтрольные Кремлю боевики ОРДЛО 29 декабря провели обмен пленными. Киев отдал террористам 127 человек.