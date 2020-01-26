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У Гончарука обвинили Порошенко: затормозил процесс евроинтеграции

26 января 2020, 16:57

Дмитрий Кулеба напомнил об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение, торможении анбандлинга Нафтогаза.

порошенко кланяется
Петр Порошенко

Во времена предыдущего президента и правительства в Украине затормозилась динамика евроинтеграции, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Я ни в коем случае не хочу умалять роль предыдущего правительства, предыдущего президента в этой сфере. Просто наступил определенный момент, когда динамика принятия важных решений для евроинтеграции иссякла", - подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

Вице-премьер напомнил, что в конце каденции Порошенко в Украине замедлились темпы евроинтеграции.

"В последнее время или в последний год его (Порошенко) президентства начали происходить вещи, которые тормозили этот процесс", - отметил Кулеба.

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Он также добавил, что, среди прочего, речь идет об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение, торможении анбандлинга Нафтогаза.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать членом ЕС вместо Великобритании.

Петр Порошенко евроинтеграция Дмитрий Кулеба
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