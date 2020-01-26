"Тупорылая власть Прилук": мэр угодила в громкий скандал из-за зарплаты

Мэр Прилук угодила в громкий скандал / Антикор

Мэр Прилук - небольшого городка в Черниговской области, угодила в скандал из-за своего ежемесячного заработка на занимаемой должности.

Так, по информации местного журналиста Игоря Стаха в Facebook, чиновница зарабатывает в месяц около 90 тысяч гривен, в том время как ее официальный оклад составляется всего 10 тысяч гривен.

Также отмечается, что Попенко является представителем партии "Батьківщина".

По информации Стаза, у мэра "есть премия (200% оклада), материальная помощь (400%) и такие приятные мелочи, как интенсивность работы (50%), командировки (50%)".

При этом Стах отметил, что Прилуки являются небольшим городом, население которого составляет около 50 тысяч человек.

Ранее Главред писал, что скандале с зарплатами топ-чиновников присутствует морально-этический момент, уверен Леонид Кравчук.

Также напомним, министра образования Новосад заклевали в Сети из-за нытья о зарплате.