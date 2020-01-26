"Края потеряли": Кравчук оценил баснословные зарплаты топ-чиновников

Леонид Кравчук / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук и члены Кабинета министров являются людьми, которые "не хотят знать Украину", заявил первый президент Леонид Кравчук.

По его мнению, они находятся в системе оценок, которые не затрагивают Украину, что ярко проявляется в вопросе зарплат министров и руководителей крупных госпредприятий.

"Кабинет министров не знает, что там происходит. Как такое может быть, чтобы Кабмин не имел отношения к созданию набсоветов?", - подчеркнул он в интервью на Прямом.

Экс-президент уверен, что в скандале с зарплатами топ-чиновников присутствует морально-этический момент.

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"Они пришли служить народу, их никто силой на аркане не тащил. Люди потеряли края, что можно, а что нельзя…", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук рассказал, когда придет время отправить в отставку Гончарука.