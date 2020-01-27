В Укрпоште рассказали, опасно ли принимать из-за короновируса посылки от AliExpress

Укрпошта. Иллюстративное фото / УНИАН

Полностью отсутствуют доказательства того, что новый китайский коронавирус распространяется через посылки, прибывшие из КНР - в первую очередь со складов популярнейшего интернет-магазина AliExpress.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы госкомпании Укрпошта. Они отметили, что Всемирная организация здравоохранения не объявляла никаких запретов для перемещения товаров через границы государств и международной торговли.

Кроме того, в Укрпоште отметили, что тщательно отслеживают ситуацию и находятся на постоянной связи с Минздравом и китайскими партнерами в Китае.

Напомним, ранее стало известно - по состоянию на 27 января 2020-го эпизоды заболевания коронавирусом были выявлены в Гонконге, Макао, на острове Тайвань, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии. Общее количество заболевших в самой Китайской Народной Республике составляет 2794 человека. Коронавирус привел к смерти 81 человека.