  1. Главная
  3. Украина

В Укрпоште рассказали, опасно ли принимать из-за короновируса посылки от AliExpress

27 января 2020, 16:52

В почтовой госкомпании детально прокомментировали ситуацию с посылками из китайских-интернет магазинов.

Укрпошта
Укрпошта. Иллюстративное фото / УНИАН

Полностью отсутствуют доказательства того, что новый китайский коронавирус распространяется через посылки, прибывшие из КНР - в первую очередь со складов популярнейшего интернет-магазина AliExpress.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы госкомпании Укрпошта. Они отметили, что Всемирная организация здравоохранения не объявляла никаких запретов для перемещения товаров через границы государств и международной торговли.

Кроме того, в Укрпоште отметили, что тщательно отслеживают ситуацию и находятся на постоянной связи с Минздравом и китайскими партнерами в Китае. 

Напомним, ранее стало известно  - по состоянию на 27 января 2020-го эпизоды заболевания коронавирусом были выявлены в Гонконге, Макао, на острове Тайвань, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии. Общее количество заболевших в самой Китайской Народной Республике составляет 2794 человека. Коронавирус привел к смерти 81 человека.  

Укрпошта коронавирус AliExpress китайский коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «В Укрпоште рассказали, опасно ли принимать из-за короновируса посылки от AliExpress». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:24
Слово из 4 букв: Крымская газета назвала полуостров украино-татарским
18:19
Ахметов купил элитную виллу за 200 тысяч долларов на Лазурном побережье
18:01
Больше 40: в Турции резко возросло количество жертв мощного землетрясения Видео
17:58
Гостиничная сеть OTI Holding заявила о расширении новости компании
17:41
"Носить маску и мыть руки": вирусолог рассказала о симптомах и защите от коронавируса
17:39
Евросоюз еще сильнее затянет санкционную петлю на шее России
17:31
Ghost in the Shell SAC_2045: дата выхода и сюжет Видео
17:15
Маникюр на День святого Валентина: нежный маникюр с сердечками и губами фото Фото
17:09
Зеленский обвинил СССР и нацистов в развязывании Второй мировой
17:08
Стала известна предварительная причина мощного пожара в Минкульте Видео
17:04
Голая Наоми Кэмпбелл украсила новую коллекцию знаменитой дизайнерки
17:03
Уайлдер - Фьюри: боксеры провели дуэль взглядов Видео
17:03
Коронавирус скоро попадет в Украину, принятые меры не спасут: вирусолог дала мрачный прогноз
17:03
Кодирование каналов: какие каналы в Украине отключат и как смотреть ТВ после 28 января
16:52
В Укрпоште рассказали, опасно ли принимать из-за короновируса посылки от AliExpress
16:51
Бой Макгрегор - Масвидаль состоится - экс-боец UFC
16:50
В Украину едет президент Турции Эрдоган Видео
16:49
Китайский вирус попал в еще одну страну
16:41
"Вы убиваете": Гончаренко разнес в ПАСЕ рупоров Кремля из-за "Гитлера-Путина" Видео
16:40
Игроки Барселоны недовольны новым главным тренером
16:23
Пожар в Минкульте: важные подробности и новые фото с места происшествия Фото Видео
16:21
"Пустили козла в огород": новая должность "бородатого дилдо" Лещенко наделала шума в Сети
16:20
"Равнодушие и бездействие": Зеленский резко обратился к европейским лидерам
16:17
Негативные имена – с кем после брака ждет тяжелая судьба Видео
16:15
Канал Футбол 3 покажет 3 матча в прямом эфире в первый день вещания
16:11
Отец Меган Маркл слил в сеть полуголые фото несовершеннолетней дочки
15:55
"Коренной народ": в школе Харькова разгорелся скандал из-за русского языка
15:41
СМИ узнали, когда возможна новая встреча Зеленского и Путина
15:40
Динамо Киев - Динамо Брест: онлайн-видеотрансляция матча против команды Милевского Видео
15:35
"Влажно стало, богохульница": Марьяна Ро разделась для пикантного фото
15:32
Коронавирус будет косить ряды русскоязычных - политтехнолог Порошенко
15:31
"Приводной ремень Путина": в Кремле рассказали об отставке Суркова
15:24
"Останусь без глаза": Джошуа оценил свои перспективы выступления в ММА
15:21
Заболеет миллиард: астролог рассказал о жутких последствиях коронавируса
14:57
"Борьба с пластиковыми пакетами": в Кабмине настаивают на запрете с 2021-го
14:53
"Мне повезло": собака спасла свою хозяйку от заражения коронавирусом из Китая
14:49
Во Франции футбольный тренер обвиняется в изнасиловании подопечных
14:48
Слуга народа Мережко стал вице-президентом ПАСЕ
14:44
Шпионский скандал: Россия поймала на горячем японского журналиста
14:42
У Меган Маркл отбирают ценности и одежду
14:34
"Бог понял - метеоритные дожди неактуальны": лучшие мемы на тему коронавируса
14:31
Смерть Брайанта в авиакатастрофе предскзаали еще семь лет назад
14:27
Как коронавирус шагает по планете: опубликована интерактивная карта Видео
14:18
Рик Демс стал новым президентом ПАСЕ
14:17
Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА
14:07
Голос Країни 2020: участники и биографии - кто в какой команде Видео
14:04
"Развели как лохов": Украина в ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации
14:03
Джонс - Рейес: где смотреть и прогнозы на бой UFC 247
14:01
В Украине зафиксирован первый случай коронавируса: все подробности
13:46
"Пели или пили?": Панин высказался об Украине и 1+1
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять