Стала известна предварительная причина мощного пожара в Минкульте

Пожар в Минкульте / УНИАН

Пожар произошел в административном здании Министерства культуры, молодежи и спорта стала неисправность проводки. Огонь охватил подвальное помещение.

По предварительным данным, пожар возник из-за неисправности проводки.

"По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки, что и повлекло задымление здания", - говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии в Facebook.

При этом указано, что в понедельник, 27 января, в 10:14 в Шевченковском районе Киева в трехэтажном здании Минкульта возникло задымление из-за возгорания в подвальном помещении здания. Сообщается, что в момент происшествия в здании дежурили военнослужащие 22-й бригады охраны дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств НГУ, которые вызвали спасателей и кареты скорой помощи на место происшествия.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве в здании Минкульта по адресу ул. И. Франко, 19 произошел пожар в подвальном помещении - горел архив. Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что причина пожара в Минкульте - поджог.