Грипп в Украине: где и какие школы закрыты на карантин

Грипп / УНИАН

И снова, и опять - ситуация сложилась так, что украинцам вновь придется искать новости на темы - Грипп в украине 2020 или грипп в украине сегодня. Как будто мало было экстренных предыдущих поисков по типу - грипп в украине осень 2019, грипп в украине сентябрь 2019, грипп в украине 2019 симптомы.

Тема же "Грипп в Украине последние новости" выглядит следующим образом - в отдельных регионах страны вирус активнейшим образом поражает детей / подростков. Именно поэтому местные чиновники и выдают решение о закрытии школ и прочих учреждений образования на карантин.

Читайте также"Теряем людей": медик предупредила о сезоне "тяжелого гриппа"Пока наиболее сложная ситуация сложилась в южных регионах Украины. В Одессе со вторника, 28 января на карантин закрыты все школы.

Детские же сады планируется закрыть, если число заболевших превысит 20% от общего количества воспитанников.

В Николаеве на карантин еще на прошлой неделе закрыли две школы. На Ровенщине области дети в массовом порядке болеют в Радивиловском, Заречненском, Костопольском районах и Остроге. Всего на карантин закрыто 39 школ.

На Сумщине на карантин закрыто 15 школ. Общее число заболевших – около 6 тысяч человек, из которых 68% - дети. Эпидемиологический порог превышен в Кролевецком, Недрыгайловском, Сумском, Тростянецком районах, а также в Сумах и Лебедине.

На Виннитчине на карантин закрыли 13 школ – в Тывровском, Тульчинском, Хмельницком и Жмеринском районах.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья озвучили тревожный прогноз по поводу заболевания гриппом среди украинцев. До этого в украинском Минздраве опубликовали отчет по поводу того, сколько человек в Украине скончались от гриппа с начала эпидемиологического сезона.