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Гриппом заболеют до 7 миллионов украинцев: озвучен тревожный прогноз

9 января 2020, 11:30

Эпидемиологический порог в Украине пока не превышен.

грипп
Эпидемиологический порог в Украине пока не превышен / фото: likar.info

В текущем эпидемическом сезоне гриппом переболеют до 6,7 млн украинцев, сообщили Центре общественного здоровья.

Вирус гриппа: какие регионы под угрозой

Эпидемиологический порог в Украине пока не превышен, однако в семи областях Украины интенсивность заболеваемости выше, чем в остальных, сообщает ЦОЗ. Это Киевская, Житомирская, Черновицкая, Винницкая, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области, пишет Сегодня.

При этом в эпидемическом сезоне 2019/2020 ожидается две волны гриппа. Первая была в декабре – и прошла относительно легко. Только 3% заболевших госпитализировали – это были в основном дети до четырех лет. Вторая будет в конце января – начале февраля, она будет сложнее и затянется на четыре недели, прогнозирует Центр общественного здоровья. На нее и придется пик заболеваемости: в общей сложности за сезон переболеют от 4,8 до 6,7 млн украинцев.

Новые вирусы гриппа: чего опасаться украинцам

В нынешнем сезоне по Украине ходит четыре вида вируса гриппа:

Bиpyc, похожий на A/Brisbanel 02120 1 S(H1N1 )pdm09;

Читайте также"Теряем людей": медик предупредила о сезоне "тяжелого гриппа"Bиpyc, похожий на A/Kansasll4l2017(H3N2);

Bиpyc, похожий на B/Coloradol06l2017 (линия B/Victoria/2l87);

Bиpyc, похожий на B/Phuketl3073l2013 (линия B/Yamagata/l6/88).

Отметим, что в зоне риска подхватить грипп с осложнениями – пожилые люди, дети, беременные, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

Вакцина от гриппа: что нужно знать

Медики не устают подчеркивать, что вакцинация является самым эффективным способом профилактики гриппа.

В то же время стоит обратить внимание на то, что вакцина показана не всем. Например, нельзя прививать против гриппа детей до шести месяцев. Вакцинация не допускается, если у человека температура – поэтому врач должен провести осмотр и измерять температуру. Вакцина содержит куриный белок, если на него есть аллергия – прививка противопоказана. Также вакцинироваться не разрешается людям с ослабленным организмом, например, при иммунодефиците, или если человек с онкологией проходит химиотерапию.

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По данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемического сезона от гриппа вакцинировали 224 417 человек. Важно понимать, что вакцинация от гриппа не защищает от других ОРВИ — аденовирусной инфекции, риновирусной инфекции, респираторно-сентенциального вируса и других.

Гриппу – стоп: медики советуют, как защититься

Также в Минздраве советуют украинцам не забывать простых правил для профилактики гриппа и ОРВИ:

Читайте также"Вакцин уже нет": озвучена шокирующая цифра потенциальных больных гриппомСтарайтесь как можно меньше находиться рядом с людьми, у которых простуда, насморк или кашель. Если заболели вы, то держите дистанцию с другими людьми, чтобы уберечь их от болезни.

Частое мытье рук поможет защититься от микробов.

Шансы микробов попасть в организм через глаза, рот и нос выше, поэтому старайтесь не трогать лицо.

Регулярно проветривайте помещение и делайте влажную уборку. Это особенно важно, если в помещении находится больной.

Будьте физически активными, избегайте стресса, высыпайтесь, пейте много воды и питайтесь здоровой пищей.

Напомним, ранее были названы главные опасности новых вирусов гриппа.

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