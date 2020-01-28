"Меня убивали": Черновол со скандалом вытолкали с пресс-конференции в ГБР

Татьяна Черновол устроила новый скандал в ГБР / Скриншот

Бывшего народного депутата Татьяну Черновол вывели с пресс-конференции в Государственном бюро расследований.

В частности, она присутствовала в зале, во время брифинга замдиректора ГБР Александра Бабикова. При этом во время брифинга Черновол вытолкали за дверь молодые люди, находившиеся в зале. Сама экс-нардеп бурно отреагировала на происходящее, принявшись громко кричать и протестовать.

Отметим, что до начала мероприятия Черновол заявила журналистам, что ее "убивали клиенты" Бабикова.

"Я на самом деле жертва его клиентов (Бабикова, – ред.). Меня убивали его клиенты. Кобзарь в своем дневнике так и писал: "Зачистить", – рассказала Черновол.

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Она добавила, что на брифинг она попала воспользовавшись "вертолетом".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Черновол сорвала брифинг Романа Трубы.