В Киеве на глазах у детей с особой жестокостью расправились с собакой: что грозит убийце

Злоумышленнику, который с особой жестокостью убил собаку породы бивер-йоркширский терьер в Киеве, грозит до восьми лет лишения свободы / Скриншот

Прокуратура Киева сообщила местному жителю о подозрении в жестоком обращении с животным (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса) - преступление совершено с особой жестокостью и в присутствии малолетних.

Правоохранители выяснили, что в марте 2019 года в Оболонском районе Киева мужчина в квартире, расположенной на 12-м этаже, во время конфликта с сожительницей специально выбросил из окна собаку породы бивер-йоркширский терьер, говорится на сайте прокуратуры.

По данным ведомства, во время досудебного расследования установлено, что мужчина выбросил из окна животное, чтобы его убить. После падения собака погибла от полученных травм. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

"...подозреваемый, находясь в своей квартире, во время конфликта с сожительницей, действуя умышленно, целенаправленно, полностью осознавая противоправный характер своих действий, …схватил собаку породы бивер-йоркширский терьер и с целью убийства животного выбросил ее из окна квартиры...", - выяснили правоохранители.

Ранее стало известно, что 20 ноября 2019-го в Кривом Роге Днепропетровской области на ул. Николая Свитальского из окна, расположенного на 4-м этаже дома, выбросили пса-стаффа по кличке Пуля, он погиб.