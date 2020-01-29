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Кабмин избавится от одной из госинспекций: от кого отвернулась фортуна

29 января 2020, 13:52

Алексей Гончарук заявил, что такие инспекции оказались неэффективными.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук / УНИАН

Кабинет министров ликвидирует морские инспекции. Причиной принятия такого решения стала их неэффективность.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, речь идет о Крымско-Черноморской и Азовских инспекциях, которые создавались для учинения экологического контроля в портах.

"Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали – и сегодня принято решение об их ликвидации", – отметил политик в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что функции инспекций передадут в областные инспекции, а задержание судов будет прерогативой только главы Госэконинспекции.

Как ранее сообщал Главред, компания из Катара QTerminals одержала уверенную победу в конкурсе на концессию порта Ольвия в Николаеве.

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