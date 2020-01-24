Компания из Катара за 3,4 млрд грн реконструирует порт Николаева

/ Фото: facebook/sc.olvia

Компания из Катара QTerminals одержала уверенную победу в конкурсе на концессию порта Ольвия в Николаеве.

"Порт Ольвия получит 3,4 млрд инвестиций из Катара", - сообщил в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Уточняется, что QTerminals – это ведущий катарский портовый оператор, который обязался на протяжении пяти лет инвестировать в порт Ольвия 3,4 млрд гривен, из которых 80 млн – в развитие местной инфраструктуры. Работы будут вестись на протяжении пяти лет.

Гончарук подчеркнул, что тонкости концессии позволяют привлечь в порт средства инвестора, но объект остается собственностью государства.

"Уверен, что опытный инвестор модернизирует инфраструктуру порта, привлечет новые грузы и маршруты, будет содействовать обогащению и развитию Николаева и Украины", – добавил премьер.

В Кабмине ожидают, что инвестиции позволят привести работу порта и уровень предоставления сопутствующих навигационных и логистических услуг к лучшим международным стандартам.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины ранее объявило о проведении концессионных конкурсов для привлечения инвесторов в николаевский порт Ольвия и порт Херсон.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Гончарук заявил о том, что Укрзализниця будет отдана в управление немецкой компании Deutsche Bahn сроком на 10 лет.