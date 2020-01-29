На Днепропетровщине мужчина нашел пакет с долларами и сам отдал их

Доллары. Иллюстративное фото / Reuters

В Кривом Роге, что на Днепропетровщине, мужчина нашел на полу супермаркета пакет с десятью тысячами долларов США (приблизительно 250 тысяч гривен).

Горожанин Игорь Ефремов заметил на пачке банковские печати. С пакетом в руке он пошел к охраннику и спросил - не было ли недавно в супермаркете инкассации. В конечном итоге, собственник денег нашелся уже через десять минут.

Как оказалось, он нес деньги, чтобы положить на депозит в банк, а по пути зашел в супермаркет за сладостями. Ефремов отдал деньги владельцу

"Это [найденные деньги - Главред] могла быть моя временная радость или покупка, а для человека - большое горе", - заявил Ефремов.

Напомним, ранее в международном аэропорту Инчхон (Южная Корея) дворник обнаружил в мусорном контейнере 7 килограмм золотых слитков на сумму в 327 тысяч долларов.