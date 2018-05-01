Дворник нашел на "мусорке" 7 килограмм золота

В южнокорейском международном аэропорту Инчхон дворник нашел в мусорном контейнере 7 кг золотых слитков на сумму в 327 тыс. долларов.

Как пишет South China Morning Post, полиция установила владельца и пришла к выводу, что тот выбросил их из страха быть пойманным. Если в течение шести месяцев владелец не предъявит права на потерянное золото, то в соответствии с местным законодательством оно достанется дворнику.

Но даже если владелец объявится, дворник все равно может рассчитывать на сумму от 5% до 20% от рыночной цены золота. "Дырка от бублика" ему грозит лишь в том случае, если удастся установить, что золото связано с преступной деятельностью.

Напомним, 15 апреля в Домодедово произошла накладка с рейсом авиакомпании "S7" в испанский город Аликанте. Самолет не взлетел из-за пробивших дно "авиаптички" золотых слитков.

А ровно месяцем ранее аналогичный инцидент произошел в аэропорту города Якутск. Тогда самолет при взлете также "растерял" золотые слитки.