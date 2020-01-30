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"Россия - партнер": в Киеве развесили провокационные рекламные борды

30 января 2020, 10:00

Скандальные рекламные вывески начали появляться в разных районах города.

В Киеве развесили провокационные рекламные борды / Фейсбук В.Ирландец

В Киеве разгорелся скандал после того, как на улицах города появились рекламные бигборды с призывами к сотрудничеству с Россией.

В частности, на рекламных площадях было написано: "Россия наш главный стратегический партнер".

Отметим, что на появление провокационных бигбордов сразу же обратили внимание представители Муниципальной охраны, а также волонтеры и участники АТО.

В Сети сообщили, что скандальные рекламные вывески начали появляться в разных районах города, при этом их демонтировали сразу после того, как на них обратили внимание активисты.

Как подчеркнул в Facebook блогер Назар Приходько, изображенный на провокационных бордах бизнесмен Юрий Катющенко на самом деле не имеет к ним никакого отношения, а их появление может быть провокацией конкурентов.

По его данным, владельцем бордов является Александр Нощенко, который ранее был помощником нардепа-"регионала" Яна Табачника.

Пользователи в Сети возмущенно отреагировали на появление провокационных бордов в Киеве:

"Вставить по самі помідори компанії, що таке виставляє в суді, якщо це офіційно. Якщо неофіційно, то піймати виродків і заарештувати за вандалізм", "Якщо це лайно по всьому місту - це ж чималий бюджет! Хай вішали нелегально, але ж друкували мабуть за гроші. І судячи з кількості їх - навряд чи одна бригада клеїла", "Треба, ще зловити тих дятлів, хто клеїв цей борт, і лозой по праці надавати, щоб аж репнула", "Всіх голів районів де вони з’явилися - звільнити!!!", "Вже час їздити з болгаркою та генератором та косити такі білборди. Нехай власники рекламних площ турбуються за свою власність і замислюються, чи варто вселяке лайно на неї чипляти", - пишут в комментарих пользователи в Facebook.

Напомним, во время президентских выборов в Украине появились рекламные борды Петра Порошенко с изображением Владимира Путина.

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