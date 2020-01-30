В ПАСЕ представительница Украины проголосовала за возвращение РФ

Юлия Левочкина поддержала агрессора в ПАСЕ / УНИАН

Представительница фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Юлия Левочкина во время голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы неожиданного отдала свой голос за возвращение полномочий российской делегации.

Как сообщает Европейская правда, Левочкина стала единственным представителем Украины, проголосовавшим за Россию.

Голосование показало симпатии стран: представители западной Европы почти единодушно поддержали Россию, а Украину поддержали все члены грузинской, литовской, латвийской делегаций, а также почти все шведы и поляки, один турок, словак, молдаванин, испанец, британец и двое голландцев.

Украинская делегация в составе 11 человек голосовала против возвращения российской делегации. И лишь одна Левочкина решила поддержать Кремль.

Источники утверждают, что представитель ОПЗЖ еще накануне поездки не скрывала, что намерена голосовать за возвращение России в ПАСЕ. Левочкина поддержала "новую санкционную процедуру", которая сводит к нулю возможность в будущем ввести санкции против России. Также она выступила против всех украинских поправок к данному документу.

Как ранее сообщалось, регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли неожиданное решение, подыграв Российской Федерации. Согласно решению комитета, делегаты РФ, поддерживавшие аннексию Крыма, получили право на дальнейшую работу

Напомним, вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.