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Ницой потроллила россиян и припугнула "Штурмом Москвы"

30 января 2020, 19:35

Одиозная активистка и писательница анонсировала выход рок-оперы "Штурм Москвы".

Ницой
Ницой заявила о подготовке новой рок-оперы Штурм Москвы / "Телеканал 112"

Скандальная активистка и детская писательница Лариса Ницой решила потроллить россиян и анонсировала выход рок оперы Штурм Москвы по мотивам своего произведения "Сагайдачный. Штурм Москвы". Премьера запланирована на осень. Она заявила, что писала произведение вместе со своим супругом историком Андреем Ницоем.

На своей странице в Facebook активистка даже опубликовала Свидетельство о регистрации авторского права.

"То, что рок-опера "Штурм Москвы" готовится - это правда. Украинцы наконец не отстают и не молчат толерантно в уголке. Театр готовит рок-оперу по сценарию украинской писательницы Ларисы Ницой и ее мужа, историка, ученого Андрея Ницоя "Сагайдачный. Штурм Москвы", - сообщила Ницой.

По словам писательницы, постановку покажут на сцене Киевской оперы. Кроме того, она отметила, что мечтает о том, чтобы подобные творческие инициативы поддерживал президент Украины Владимир Зеленский.

"На днях в Польше Дуда предложил Зеленскому отметить 100-летие совместной битвы, когда Пилсудский и Петлюра вместе разбили российскую армию. Если бы только Зеленский знал, что сейчас происходит в украинском культурном мире, и что украинцы уже делают, пока другие предлагают: да еще чтобы Зеленский еще и имел бы дух - он бы мог, улыбнувшись, махнуть снисходительно ручкой и сказать Дуде: "Вы знаете, а наша "Киевская опера" уже готовит на осень рок-оперу "Штурм Москвы", но Ваше предложение, несомненно, тоже интересно". Правда, так ответил бы президент-националист. Кто знает, не забоялся бы Зеленский", - отметила Ницой.

Писательница Ницой даже показала Свидетельство об авторском праве рок-оперы / Fecebook Ницой

Напомним, это далеко не первая скандальная выходка Ницой. Так, ранее она набросилась на бывшего премьер-министра Николая Азарова, который часто пишет посты антиукраинского характера в социальных сетях. В этот раз он устроил истерику из-за планов Министерства молодежи и спорта заложить в бюджет на 2020 год 9 миллионов гривен на "Пласт". Писательница же считает, что украинский национализм является любовью к стране, народу, языку, культуре, истории и традициям, а для РФ – это "как ладан для черта".

Как ранее сообщал Главред, писательница Лариса Ницой набросилась на заместителя министра культуры Ирину Подоляк из-за ее непомерно высокой зарплаты.

премьера Владимир Зеленский опера Лариса Ницой
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