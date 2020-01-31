Землетрясение сегодня ночью: украинцев испугали подземные толчки

Землетрясение произошло ночью в уезде Вранча / Фото: pixabay.com

В ночь на 31 января в Румынии произошло мощное землетрясение. Толчки ощущались в радиусе 250 километров, задело в том числе и Украину.

Землетрясение магнитудой 4,8 в Румынии было зафиксировано в 3:26 по киевскому времени в уезде Вранча. Эпицентр залегал на глубине 120 км, сообщили в Геологической службе США. Подземные толчки ощутили Болгария, Молдова, Румыния и Украина. Как сооьщают пользователи соцсети Facebook, из-за землетрясения в Румынии "потрусило" Белгород-Днестровский в Одесской области - там ощущались 4-бальные толчки.

"Белгород-Днестровский, в неполных 4 утра - было!", - написала Любава Видзовская.

"Я почувствовала, но вроде был один толчок и все", - добавила Мария Воробьева.

По данным издания 048.ua, землетрясение почувствовали и жители Одессы, оно продлилос около 15 секунд, подземные толчки были средней силы. Особенно толчки ощутили жители многоэтажных домов, у некоторых открывались шкафы в квартирах.

Сведения о жертвах и разрушениях не поступали. Чтоит отметить, что уезд Вранча в Румынии является наиболее сейсмоопасным в стране. Жертвами землетрясения, которое случилось в этом районе в 1977 году, стали около 1,5 тысяч человек.

Напомним, поздно вечером 23 января на Закарпатье случилось землетрясение. Толчки магнитудой 2,9 по шкале Рихтера ощутили жители Виноградова. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 6 километров. Информации о пострадавших нет.