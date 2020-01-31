"Как мама родила, бл*дь": в Днепре таксисты заставили мужчину раздеться за неоплаченный проезд

Любителя халявы заставили раздеться до нижнего белья.
В Днепре группа таксистов устроила жесткое наказание для мужчины, который отказался оплачивать проезд.
Один из пассажиров, в состоянии алкогольного опьянения вызвал такси, однако после поездки отказался платить, сославшись на отсутствие денег.
После этого "пострадавший" таксист вызвал подкрепление. В результате любителя халявы заставили раздеться до нижнего белья и в таком виде отправили в пункт назначения
Отметим, что по дороге мужчину заметили проезжавшие мимо водители, которые с любопытством выясняли причину происшествия.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ровно таксисты заставили облить себя зеленкой отказавшегося платить пассажира.