  1. Главная
  3. Украина

"Как мама родила, бл*дь": в Днепре таксисты заставили мужчину раздеться за неоплаченный проезд

31 января 2020, 13:12

Любителя халявы заставили раздеться до нижнего белья.

В Днепре мужчину заставили раздеться за неоплаченный проезд / Скриншот

В Днепре группа таксистов устроила жесткое наказание для мужчины, который отказался оплачивать проезд.

Один из пассажиров, в состоянии алкогольного опьянения вызвал такси, однако после поездки отказался платить, сославшись на отсутствие денег.

После этого "пострадавший" таксист вызвал подкрепление. В результате любителя халявы заставили раздеться до нижнего белья и в таком виде отправили в пункт назначения

Отметим, что по дороге мужчину заметили проезжавшие мимо водители, которые с любопытством выясняли причину происшествия.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ровно таксисты заставили облить себя зеленкой отказавшегося платить пассажира.

новости Днепра оплата такси проезд раздевание
Сейчас вы просматриваете новость «"Как мама родила, бл*дь": в Днепре таксисты заставили мужчину раздеться за неоплаченный проезд». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:49
Обсудили Украину: зачем Меркель срочно звонила Путину
13:48
В разведке узнали потери боевиков на Донбассе за январь 2020
13:44
Посол Германии в РФ озвучил крайний срок запуска Северного потока-2
13:28
И в Канаде им не так: принц Гарри и Меган Маркл ищут новую страну – СМИ Видео
13:19
В Сети рассказали о взрыве в Донецке: названа причина и опубликованы фото
13:16
Брифинг Зеленского и Помпео: о чем говорили президент Украины и госсекретарь США
13:12
"Как мама родила, бл*дь": в Днепре таксисты заставили мужчину раздеться за неоплаченный проезд Видео
13:10
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовные "блохи" и перемывание косточек Видео
13:08
Называл аннексию Крыма "блестящей": Сюткину запретили въезд в Украину
12:41
"Вон кино агрессора": в Днепре протестовали из-за "русского мира" и сорвали открытие фестиваля
12:34
Родильный дом "Лелека" стал первым в Украине госпитальным учреждением, получившим международную сертификацию от JCI новости компании
12:12
Киев ждут легендарные лужи и опасности для метеопатов – синоптик Видео
12:05
В Днепре таксист на большой скорости снес карету скорой Фото Видео
12:03
В ВОЗ оценили шансы Украины в борьбе с коронавирусом
11:51
"Человек-гавно года": Остапчука загнобили за попытку оправдаться после интервью его жени
11:42
"За этим маячит Газпром": Герус припугнул, что ЕС обложит Украину новым налогом Видео
11:35
Экс-советник назвал близких людей Путина: у кого наилучшие шансы стать преемником
11:30
"Коболева спалить": в Украине начали жечь платежки за газ Видео
11:19
Не только воздушно-капельным путем: названы новые способы передачи уханьского вируса
11:09
"Ганьба!": Ассоль раскритиковали за русский язык на Нацотборе на Евровидение Видео
11:08
"Жертв больше": важные подробности взрыва на заводе в России
11:07
Елена Зеленская оправдалась после обвинений в трусости
10:58
В Британии рассказали, когда начнут переговоры с Украиной по безвизу
10:40
Пристайко встретился с госсекретарем США Помпео Видео
10:34
"Не готовы реагировать": эксперт дал мрачный прогноз насчет коронавируса в Украине
10:20
В России рванул завод, есть жертвы: раскрыта причина ЧП
10:14
Кремлевские наемники надругались над флагом Украины на Донбассе Видео
10:05
Гороскоп на 31 января всех знаков Зодиака: губительная зависимость и денежные "засады" Видео
09:56
"Сдерживание агрессии": в США оценили новый транзитный договор Украины и РФ
09:50
"Ощущение весны": синоптик сказала, когда в Украине ждать +13 Видео
09:37
"Разделить журналистов": Бородянский рассказал о законопроекте о дезинформации
09:30
Будет еще жарче: эксперты предупредили о глобальных изменениях погоды
09:25
Погода в Украине "ударила" по двум регионам: кто и почему остался без электричества Видео
08:52
Украина повысила для РФ тариф на транзит газа в Европу
08:33
"Легализация извращенцев": Ярош забил тревогу из-за "гомодиктатуры"
08:32
Крым уйдет под воду: эксперт рассказала о рисках глобального потепления для Украины
08:15
Почему Европа окончательно предала Украину мнение
07:57
Землетрясение сегодня ночью: украинцев испугали подземные толчки
07:33
Как Нафтогаз снова всех "развел" понижением цены мнение
07:32
Вирус в Китае: число жертв перевалило за 200 человек
07:15
Зима начнется в марте: астролог рассказал, когда ждать снежного апокалипсиса
07:10
Гороскоп на февраль-2020: Рыб побалует судьба, а Весам придется туго
07:05
В 2021 году США сохранят объем военной помощи Украине - СМИ
06:55
Китайский вирус: стало известно, помогут ли маски защититься от смертельной хвори
06:35
Тарифы на интернет и города без отопления: что изменится с 1 февраля Видео
06:05
"Катастрофический сценарий": эксперт рассказал, когда рухнет гривна
05:55
"Я сосал": Панин высказался о своих порно видео, слитых в сеть Видео
05:39
Удар по жиру и дряблой коже: эксперт назвала топ-3 уходовых процедур
05:17
Масвидаль и Усман едва не подрались в Майами
04:45
Ветер перемен в феврале: астролог назвала самый удачливый знак Зодиака
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять