Украинец записал экспрессивное видео о проблемах с двумя платежками за газ

Платежки за услуги ЖКХ / УНИАН

Житель населенного пункта Винницкой области Вадим Когут записал зажигательный ролик по поводу пришедших ему в январе новых платежек за газ.

Мужчина недавно окончил строительство нового дома, но сейчас занят ремонтом и еще не успел ни разу воспользоваться газом. Однако в пришедших платежках указана сумма в размере 385 гривен за транспортировку газа. А годовая плата за транспортировку голубого топлива составляет 4,630 тысячи гривен.

Более того, по словам Когута, оплату за доставку газа не принимают ни в газовой компании, ни в банке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нового года украинцы будут получать две платежки за газ – в одной будет указана цена самого голубого топлива, во второй – цена за его доставку. Интересно, что до этого премьер-министр Алексей Гончарук заявлял - благодаря достигнутому новому газовому транзитному соглашению между Украиной и РФ на протяжении зимнего периода 2019/2020 стоимость газа для украинцев не увеличится.