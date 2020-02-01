"Часть Украины подтопит": озвучен тревожный прогноз об изменении климата

Изменения климата Земли не пощадят и Украину / Скриншот из видео

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала об ожидаемых в будущем изменениях климата, которые неминуемо затронут и Украину.

"Засуха одно из таких явлений. Ливни становятся более интенсивными. Если выпадает град, то все чаще он имеет большой диаметр. Более мощными становятся шквалы, растет скорость ветра при шквалах. Чаще возникают смерчи. Сейчас они наблюдаются уже даже в марте и сентябре. Растет продолжительность периода с грозами, шквалами, градом. А поскольку эти явления становятся более интенсивными, то и угроз, связанных с ними также становится больше", - цитирует эксперта Апостроф.

По словам климатолога, существенно возрастает количество жарких дней в году, что чревато серьезными последствиями. Уточняется, что в результате повышения уровня мирового океана около 1 миллиона гектаров территории Украины уйдут под воду к 2100 году. Согласно прогнозу, затопит крупные города страны - Одессу, Мариуполь, Херсон.

"Однозначно уровень мирового океана, а вместе с ним уровень Черного и Азовского моря будут повышаться. Это будет приводить к эрозии береговой линии и подтоплению значительных частей территории Украины. Я думаю, что это реальный факт", - отметила эксперт.

Балабух подчеркнула, что это научно доказанные факты, а не приблизительный прогноз, поэтому такое развитие событий произойдет с большой долей вероятности.