В Кривом Роге полицейский бросил в костер наколотую на вилы собаку

Полицейский едва не убил вилами собаку / veskr.com.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области сотрудник полиции наколол бездомную собаку на вилы и швырнул ее в костер.

Как сообщается на сайте ГБР, инцидент произошел, когда полицейский убирал территорию около своего дома.

Мужчина находился во дворе с малолетним сыном. Затем к мальчику подошла бездомная собака и начала лаять на мальчика. На глазах у ребенка разъяренный отец ударил собаку вилами, которыми убирал придомовую территорию. Затем он отвел мальчика в дом и вернулся во двор, чтобы завершить возмездие.

Мужчина наколол животное на вилы и бросил костер, который уже ранее был разведен во дворе. Спастись от смерти собаке удалось лишь чудом, этому поспособствовали случайные свидетели инцидента.

Очевидцы сообщили в полицию о жестоком обращении с животными. Позже следователи передали дело в суд, дело рассматривала прокуратура Днепропетровской области. В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как ранее сообщалось, народному депутату Украины от Слуги народа Евгению Брагарю устроили серьезную взбучку в Сети из-за глупого совета пенсионерке о продаже собаки для оплаты коммунальных услуг.