"Сейчас скидка": заммэра Днепра обнял пса и дал совет оскандалившемуся "слуге"

Михаил Лысенко посоветовал Евгению Брагару "купить себе говяжьи мозги" в АТБ.
Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко отреагировал на совет народного депутата от Слуги народа Евгения Брагара продать собаку ради оплаты коммуналки. Чиновник уже возмутился из-за высказывания народного избранника.
"Если депутаты Верховной Рады позволяют себе такое, страшно представить, что могут посоветовать местные: продать почку, чтобы сделать разметку на дороге или снять золотую коронку, чтобы спилить деревья во дворе?" – риторически спросил Лысенко в своем видеообращении в Facebook.
При этом он посоветовал Брагару "купить себе говяжьи мозги" по скидке.
"Уважаемому Евгению Брагару я советую сходить в магазин АТБ и купить себе мозги говяжьи. Там сейчас на них скидка", - сказал заместитель мэра.
Как ранее сообщал Главред, СМИ нашли пенсионерку и пса, которого предположили продать ради оплаты коммуналки. Любовь Павловна заверила, что не согласиться отдать старенького Шарика. Стоит отметить, что совет нардепа вызвал бурю эмоций в Сети.