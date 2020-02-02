"Сейчас скидка": заммэра Днепра обнял пса и дал совет оскандалившемуся "слуге"

Евгений Брагар / скриншот

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко отреагировал на совет народного депутата от Слуги народа Евгения Брагара продать собаку ради оплаты коммуналки. Чиновник уже возмутился из-за высказывания народного избранника.

"Если депутаты Верховной Рады позволяют себе такое, страшно представить, что могут посоветовать местные: продать почку, чтобы сделать разметку на дороге или снять золотую коронку, чтобы спилить деревья во дворе?" – риторически спросил Лысенко в своем видеообращении в Facebook.

При этом он посоветовал Брагару "купить себе говяжьи мозги" по скидке.

"Уважаемому Евгению Брагару я советую сходить в магазин АТБ и купить себе мозги говяжьи. Там сейчас на них скидка", - сказал заместитель мэра.

Как ранее сообщал Главред, СМИ нашли пенсионерку и пса, которого предположили продать ради оплаты коммуналки. Любовь Павловна заверила, что не согласиться отдать старенького Шарика. Стоит отметить, что совет нардепа вызвал бурю эмоций в Сети.