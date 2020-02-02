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"Мозги продай": пенсионерка жестко ответила "слуге народа" и показала пса

2 февраля 2020, 14:50

Любовь Павловна заверила, что не продаст пожилого Шарика ради коммуналки.

Пес Шарик из Кировоградской области
Пес Шарик из Кировоградской области / Страна.ua

Скандал с народным депутатом от Слуги народа Евгением Брагарем получил продолжение. Так, СМИ выяснили, кого же должна продать пенсионерка, чтобы оплатить коммунальные услуги.

По данным Страны, звонившей в студию телеканала 112 Украина оказалась Любовь Павловна из села Аджамка Кировоградской области. Ее питомца зовут Шарик и он явно не элитной породы.

В комментарии местному изданию Мой Крапивницкий, женщина не слышала ответ Брагаря, потому что после звонка в студию пошла на кухню, чтобы достать из печки хлеб. Когда же она узнала о словах нардепа, то очень возмутилась и посоветовала ему "продать мозги".

"Пусть он лучше свои мозги продаст. Так будет лучше. Если не умеют управлять", –  заявила женщина.

При этом она рассказала, что продавать пса не собирается.

"Он бедненький уже, старый – 14 лет. А собаки более 15 лет не живут. Поэтому продавать нечего", – подчеркнула пенсионерка.

Кроме того, она сообщила, что 31 год работала диспетчером на вокзале, а сейчас она на пенсии и получает 2 000 пенсии, но несмотря на наличие субсидии ей приходится почти все деньги отдавать на коммуналку.

Как ранее сообщал Главред, народный избранник от Слуги народа Евгений Брагарь посоветовал пенсионерке продать собаку, если у нее нет денег на оплату услуг ЖКХ. После чего Сеть взорвалась шутками и фотожабами.

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