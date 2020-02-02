Продать собаку для оплаты коммуналки: в Нафтогазе не смогли промолчать

В Нафтогазе напомнили украинцам о субсидиях / УНИАН

Молва о скандальном совете депутата от Слуги народа Евгения Брагаря продать собаку для оплаты коммуналки дошла до Нафтогаза Украины, и там не смогли промолчать.

В компании напомнили украинцам, что они имеют право на субсидию, если тратят на коммуналку больше 15-20% своего семейного дохода.

"В госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 млн грн ежедневно, представьте себе эту сумму. Потребители, которые добросовестно платят за газ, и некоторые наши контрагенты из-за рубежа позаботились, чтобы эти деньги у государства были. Ну и мы немного. Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", – говорится в сообщении.

Отметим, в комментариях украинцы не особо оценили тонкий тролинг Нафтфогаза.

"Смішно? А ви б не хотіли обміняти свої "маленькі" зп на, наприклад, мінімалки, Га? Чим ви краще вчителів, доречі, які все життя сумлінно працюють на державу, а отримують по 5-6-7 тис грн. Та мабуть нічим. ВСЯ ваша шарага робить користі для держави стільки, що навіть мінімальна зп нянечки в дитсадочку для вас буде завелика. Місячна зарплата одного вашого коби - це бюджет за рік 20-ти тисячного містечка, Бюджет моєї організації на рік складає 900 000 грн. Тепер смішно вам, тролі? Ви паразитуєте на тілі моєї країни. Ви шкідники. Я не хочу Вас утримувати, бо ви не державна організація!- пишет Сергей Рожков.

"Як закінчиться епоха нафти й газу- можете спокойно зароблять і тролінгом)))) приємно вас читати, реально. Єслі шо нідайбох- доведеться заплатити коньом. Не допустіть цього", - пишет Ольга Пруцакова.

"Таке приниження ці субсидї, сумно", - добавила Ольга Сова.

"Ой.. пенсія 2600 субсидія 1127,72 за сіень. Ніколи в житті цієї суми не вистаить сплатити за газ. Економія жорстка. Тому нема ніяких 15-20% - це фантазії, бо норми споживання взяті не з реального життя. Ніхто не прописаний. Будинок 76 м.кв. Є собака. Не продається", - отметила Алла Заможская.

Читайте такжеНардепа из Слуги народа "едят" в Сети из-за совета продать собакуНапомним, ранее сообщалось, предложение нардепа от Слуги народа Евгения Брагара пенсионерке продать собаку для оплаты за газ стало объектом многочисленных шуток, мемов и фотожаб в Сети.

В Facebook пользователи соревнуются в искрометном юморе, интерпретируя абсурдный по своей сути совет политика. Участниками сюжета стали не только собаки, но и другие животные, а также сюжеты известных мультфильмов, кинофильмов, книг и просто жизненные ситуации.