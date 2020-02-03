"В голове - каша": нардеп Потураев назвал Netflix "каналом" российской пропаганды

Никита Потураев / УНИАН

На брифинге "Наступление на свободу слова? Законопроекты "О медиа" и "О противодействии дезинформации" случился скандал с участием нардепов Никиты Потураева (фракция Слуга народа), Николая Княжицкого (фракция Европейская солидарность) и телеведущей Янины Соколовой.

Потураев, занимающий пост замглавы комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, публично заподозрил популярнейший онлайн-сервис кино и сериалов Netflix в распространении российской пропаганды. Более того, нардеп утверждает, что налогообложение данного сервиса, как и прочих иностранных платформ - давно уже норма в странах Запада.

Ему возразил нардеп Княжицкий, отметив, что в европейских странах никто не регистрирует и привел в пример легендарное американское издание New York Times.

Депутата поддержала Соколова, заявив о том, что у Потураева "в голове каша" по поводу Netflix и прочих онлайн-платформ.

Однако нардеп от Слуги народа не остановился и заподозрил Netflix в содействии российской пропаганде. Якобы именно поэтому там можно посмотреть сериал "Троцкий" (с Константином Хабенским в главной роли - Главред).

Напомним, несколько дней назад Никита Потураев публично заявлял о том, что Украина будет готово к блокировке иностранных онлайн-платформ с платным доступом (Netflix и прочие). Такая мера будет применена в случае, если их владельцы откажутся выполнять нормы обязательной регистрации, которую предусматривает скандальный законопроект "О медиа".