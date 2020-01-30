  1. Главная
  3. Украина

В Слуге народа пригрозили заблокировать Netflix в Украине

30 января 2020, 11:04

Иностранные медиа и медиасервисы должны выполнить нормы обязательной регистрации, подчеркнул Никита Потураев.

Никита Потураев
Никита Потураев

Иностранные медиасервисы с платным доступом, наподобие Netflix, могут быть заблокированы в Украине, заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Он подчеркнул, что государство будет готово к блокированию, если иностранные медиа и медиасервисы с платным доступом откажутся выполнять нормы обязательной регистрации, которую предусматривает законопроект О медиа, а также другие требования по налогообложению.

"Мы готовы идти даже в европейские суды. Но стоять на защите собственных индустрий", - цитирует Потураева Детектор медиа.

Вместе с тем нардеп от Слуги народа добавил, что этот вопрос является политическим.

Читайте также"Это дикость": в НСЖУ Бородянского обвинили в атаке на медиаПотураев добавил, что в Раде зарегистрирован законопроект №2634 , который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины - Google, Facebook, Youtube и др.

Отметим, что по словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, законопроект о медиа (№2693), вызвавший много дискуссий, будет дорабатываться.

Напомним, 27 декабря 2019 года группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте проект закона о медиа (№2693). Среди инициаторов проекта закона – народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Законопроект призван урегулировать отношения, связанные с распространением массовой информации, и определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора (контроля) в этой сфере.

Читайте такжеМинкульт пытается сделать подконтрольными все СМИ сразу

Напомним, ранее сообщалось о том, что Минкульт собрался поставить на колени СМИ с помощью нового закона.

законопроект медиа Слуга народа Никита Потураев Netflix
Сейчас вы просматриваете новость «В Слуге народа пригрозили заблокировать Netflix в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:55
Зеленский дал "зеленый свет" временному безвизу для граждан Великобритании
11:51
Развенчан популярный миф о темном шоколаде
11:47
"Дадут больше, чем она весит": интимное фото дочки Поляковой взорвало сеть
11:32
Атака арктических морозов: синоптик предупредил о похолодании и снегопадах
11:30
Начался чат с романтичным дуэтом Alyosha & Vlad Darwin
11:30
Любимая психопатка Джокера: что надо знать о Харли Квин до начала проката Хищных птиц Видео
11:28
Правосудие для каждого: в Чернигове порномодель отсудила большие деньги у полиции
11:27
Коронавирус из Китая попал в еще одну страну
11:24
В Китае ужесточили наказание за "намеренное распространение" вируса 2019-ncov Видео
11:13
Ведьмак Кошмар волка - сюжет и съемки
11:05
Китайский вирус: стало известно, помогут ли маски защититься от смертельной хвори
11:04
В Слуге народа пригрозили заблокировать Netflix в Украине
11:02
Канада "затянула петлю" санкций на шее приспешников РФ в Крыму
10:51
Сбитый Боинг в Иране: СБУ получила доступ к телефонным беседам погибших украинцев
10:48
Президент наградил сотрудников одного из самых почетных университетов Украины
10:46
Сергей Соловьев пережил инсульт: что случилось с режиссером
10:29
"Нет должной реакции Ирана": Рябошапка высказался по делу о сбитом Боинге
10:15
Маленькие женщины 2019 - самый лучший фильм-драма Видео
10:14
Во Львове уничтожили авто известной журналистки: подробности и фото
10:02
"Всем будет хана": эксперт оценил вероятность войны РФ с НАТО
10:00
"Россия - партнер": в Киеве развесили провокационные рекламные борды Видео
09:57
Путин переключился с завоевания Украины на новую сверхзадачу мнение
09:37
"Увольнения" после визитов Зеленского в Израиль и Польшу: в МИД ответили на фейк
09:31
Синоптик дал аномальный прогноз погоды на февраль 2020 Видео
09:03
Номер квартиры и судьба: нумерологи рассказали, кому "светит" успех
08:56
"С*ка, хотела "русского мира": скандальную Штепу выгнали из магазина в Киеве Видео
08:35
Коронавирус через посылки AliExpress: врач рассказала, чего опасаться
08:18
"Плана нет": Сенцов высказался о возвращении Крыма
07:53
"Мы должны сдаться": Сенцов рассказал, как достичь мира на Донбассе
07:49
Гороскоп на 30 января всех знаков Зодиака: достойная "жертва", дыры в кошельке и смерть отношений Видео
07:25
Встреча Помпео и Зеленского: стало известно, о чем будут говорить
06:59
Вирус в Китае 2020: число жертв выросло до 170
06:47
Чем опасна новая тактика Путина по Украине мнение
06:34
День святого Валентина 2020 – когда и как отмечаем, что дарить Фото Видео
06:10
Назван возраст, когда сбываются мечты
05:54
"Мечты сбудутся": астролог назвал "прунов" февраля 2020
05:38
Маникюр 2020 весна: весенний маникюр френч и нежные пудровые ногти фото Фото
05:15
Шарахнет по-черному – когда ждать магнитные бури в феврале 2020 Видео
04:43
Срыв переговоров: политолог рассказал, как Лукашенко "бортанул" Путина
04:09
Женские стрижки на средние волосы 2020 – самые жаркие тренды года фото Фото
03:40
Фейерверк чувств: топ-3 позы для секса, которые точно приведут к оргазму
03:27
"Жара, секси трусы": Настя Каменских взбудоражила интимным фото
03:02
Историк рассказал о величайшей трагедии России
02:19
Открытые ворота: эксперт рассказала, стоит ли заниматься сексом после первого свидания
01:55
"Ню с раздвинутой попой": Светлана Бондарчук без белья завела откровенным фото
01:37
Эксперты развенчали мифы о самых популярных правилах ЗОЖ
00:55
"Отрекся от деда": в РФ брызжут ядом из-за попытки Зеленского "очернить общую историю"
00:19
30 января – какой сегодня праздник: что делать в Антонов день Видео
00:02
Эффектный гол в видеообзоре матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Видео
00:00
Минимизировать ущерб: Путин впервые прокомментировал вспышку коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять