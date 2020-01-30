В Слуге народа пригрозили заблокировать Netflix в Украине

Никита Потураев

Иностранные медиасервисы с платным доступом, наподобие Netflix, могут быть заблокированы в Украине, заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Он подчеркнул, что государство будет готово к блокированию, если иностранные медиа и медиасервисы с платным доступом откажутся выполнять нормы обязательной регистрации, которую предусматривает законопроект О медиа, а также другие требования по налогообложению.

"Мы готовы идти даже в европейские суды. Но стоять на защите собственных индустрий", - цитирует Потураева Детектор медиа.

Вместе с тем нардеп от Слуги народа добавил, что этот вопрос является политическим.

Читайте также"Это дикость": в НСЖУ Бородянского обвинили в атаке на медиаПотураев добавил, что в Раде зарегистрирован законопроект №2634 , который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины - Google, Facebook, Youtube и др.

Отметим, что по словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, законопроект о медиа (№2693), вызвавший много дискуссий, будет дорабатываться.

Напомним, 27 декабря 2019 года группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте проект закона о медиа (№2693). Среди инициаторов проекта закона – народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Законопроект призван урегулировать отношения, связанные с распространением массовой информации, и определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора (контроля) в этой сфере.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Минкульт собрался поставить на колени СМИ с помощью нового закона.