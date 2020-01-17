"Адский треш": Минкульт собрался поставить на колени СМИ с помощью нового закона

Владимир Бородянский на презентации законопроекта

Министр культуры Владимир Бородянский и его первый заместитель Анатолий Максимчук презентовали законопроект о дезинформации, который по замыслу авторов должен буде регулировать деятельность средств массовой информации в Украине.

Интересно, что презентация прошла на следующий день после годовщины принятия "диктаторских законов" Януковича.

Инициативы чиновников вызывают немало вопросов относительно как самих положений законопроекта, так и будущего свободы слова в Украине, если он в текущем виде будет принят.

В случае, если закон о дезинформации будет принят в текущей редакции, согласно одному из пунктов в стране будет введен институт уполномоченного по информации, который станет мониторить СМИ на предмет нарушений.

При этом наказание за дезинформацию зависит от тяжести нарушения. Например, за распространение простой дезинформации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за каждый случай такой публикации:

1000 минимальных зарплат в случае, если опровержение было опубликовано добровольно;

2000 минимальных зарплат в случае, если медиум принудили опубликовать опровержение через суд.

Напомним, что с 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине составит 4723 гривны в месяц. Таким образом, медиа-нарушителю придется заплатить от 4 млн 723 тысяч гривен до 9 млн 446 тысяч гривен штрафа.

Однако если происходит "систематическое умышленное массовое распространение информации заведомо недостоверных сообщений" про факты, события или явления, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданской безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности Украины", наступает уже уголовная ответственность: нарушителей ждет наказание в виде 5000 до 10000 необлагаемых налогом минимумов либо исправительные работы на срок до двух лет. Те, кто распространяет дезинформацию через компьютерные системы и ботов, а также финансирует ее распространение до пяти лет лишения свободы.

Читайте такжеМинистр культуры Бородянский намерен садить как журналистов, так и блогеровНаконец, до семи лет тюрьмы получат те, кто нарушил закон о СМИ и занялся дезинформацией повторно, а также по предварительному сговору группой лиц.

Кроме того, в сферу медиа вводится некий "индекс доверия", который будет присваиваться всем СМИ, а статус журналиста и пресс-карту будет выдавать некая "независимая от власти" журналистская ассоциация. Кто туда будет входить, кто ее будет возглавлять и как ассоциация, созданная государством, будет независима от позиции самого государства, Бородянский не уточнил, но она будет единственной в стране структурой, уполномоченной выдавать и забирать пресс-карту профессионального журналиста.

В ассоциацию войдут ОО "Национальная ассоциация медиа", Ассоциация "Индустриальный телевизионный комитет", Украинская Ассоциация медиа-бизнеса, АТ "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", ОО "Комиссия по журналисткой этике", Национальный союз журналистов Украины, предприятия, которые входят в систему госиновещания.

Назначениями в офис уполномоченного по вопросам информации будет заниматься Кабмин.

Идеи Минкульта встретили резкую критику в сети. Так, председатель Национального союза журналистов Украины с 2017 года Сергей Томиленко назвал инициативы ведомства созданием проблем для СМИ, а не их решением.

"Вместо реальных приоритетов - бороться с российской пропагандой и антиукраинскими фейками - в Минкульте в проекте Закона о борьбе с дезинформацией сосредотачиваются на жестком регулировании профессиональной деятельности украинских журналистов. Фактически, в Украине будет несколько сортов журналистов", - отметил руководитель НСЖУ.

Журналист Игорь Гужва, оценив предложения Минкульта, назвал их "адским трешем".

"Наступает новый этап "нечуваної свободи слова", теперь 20 раз подумаете перед тем, как написать пост в Фейсбуке", - отметил журналист Денис Рафальский.

Алеся Бацман считает, что новый закон развяжет руки властям с борьбе с неугодными журналистами:

"То есть, по сути, что мы имеем. Государство в лице уполномоченного берет, например, расследование, рассказывающее о воровстве в оборонке, называет это дезинформацией, которая является угрозой национальной безопасности, и требует снять и извиниться, а в противном случае, наш самый честный суд в мире штрафует журналистов на 400 тысяч долларов или сажает в тюрьму на 7 лет. Странно, что Порошенко не додумался до этого гениального законопроекта, Денис Бигус мог бы уже второй год за решеткой отбывать, а Петр Алексеевич, скорее всего, – второй президентский срок на Банковой.

Журналистов делят на два сорта. Те, которые согласились соответствовать всем требованиям и критериям, инициированной государством Ассоциации, и получили пресс-карту "профессионального журналиста", и на тех, кто туда вступать не хочет, считая, что журналистика – свободная профессия.

Знак качества для СМИ в виде "Индекса доверия" даже обсуждать не хочу. Очень комсомольскими значками и галстуками пахнет…"

Ранее сообщалось, что Бородянский также намерен регулировать контент в блогосфере.