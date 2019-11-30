"Понесут ответственность": Бородянский нацелился регулировать контент в блогосфере

Владимир Бородянский / УНИАН

В Министерстве культуры, молодежи и спорта планируют регулировать контент в блогосфере.

Как заявил министр Владимир Бородянский, граждан Украины необходимо защищать от ложной информации.

"Мы не регулируем блогосферу, мы регулируем контент. И если кто-то нарушает украинское законодательство с помощью какого-то контента, например призывает к вражде, то и понесет за это ответственность. Блогер и раньше нес ответственность, согласно действующему законодательству. Сейчас мы хотим сказать, что контент подпадает под регуляцию. И это нормально. Есть неограниченное количество людей, которые потребляют контент блогеров", - подчеркнул он в интервью zn.ua.

Министр добавил, что в этом случае речь не идет о нарушении свободы слова.

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"И эти силы не заинтересованы в том, чтобы Украина была отдельным субъектом как государство. Еще раз подчеркиваю, здесь речь не идет о нарушении свободы слова, это лишь средство регуляции и установления правил", - резюмировал Бородянский.

Напомним, ранее Бородянский предложил вводить уголовную ответственность для работников СМИ, распространяющих "дезинформацию".