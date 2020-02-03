"Всю мощь президента": Шокин проккоментировал скандальное заявление Керри

Виктор Шокин / Reuters

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин прокомментировал скандальное заявление бывшего госсекретаря США Госдепа Джон Керри. По его словам, администрация президента США Барака Обамы действительно причастна к его отставке

"Прежде всего, я хочу его очень сильно поблагодарить, Джона Керри, потому что он в очередной раз сказал то, что я знаю давно. И об этом узнал весь мир. Он сказал о подлинных обстоятельствах моего незаконного увольнения. Он подтвердил факт давления на руководство Украины со стороны высших должностных лиц США, в частности, президента Барака Обамы, всей Администрации, послов и других. На одного Шокина столько людей", – рассказал экс-глава ГПУ в комментарии ТСН.

При этом он указал, что бывший вице-президент США Джозеф Байден использовал "всю мощь президента США", чтобы добиться его отставки.

"Хотел бы обратить внимание на то, кто работал по делу о Burisma, то там будет и пасынок, и Керри. Они (с пасынком – Ред.) пришли вместе, насколько я помню, Хантера Байдена привел именно Девон Арчер. Меня возмутил тот факт его цинизма, Байден взял всех уговорил каким-то образом, я думаю, что это лично Байден, и так на одного несчастного Шокина навалился вся Администрация США", – подытожил Шокин.

Также он заверил, что готов дать показания по данному делу.

Как ранее сообщал Главред, в администрации президента США Барака Обамы в крайней степени хотели отставки генпрокурора Виктора Шокина.