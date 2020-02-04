Депутатам в Раде предлагают испить 16 видов кофе по 75 гривен

В Раде открыли фуд-корт / Страна

Жизнь депутатов Верховной Рады сделали еще более комфортной. Ради народных избранников в здании парламента опять заработал фуд-корт, где можно полакомиться десертом и насладиться кофе.

Для нардепов специально обновили меню и расширили ассортимент бодрящего напитка. Отныне в Раде продают 16 видов кофе. Выбор десертов немного скромнее – всего пять видов.

К слову, кофе предлагают не только на разный вкус, но и кошелек. Самый дешевый кофе в Раде обойдется в 21 гривну.

А вот кофе, сваренный на кокосовом, миндальном или соевом молоке, обойдется в 75 гривен.

По информации Страны, чаще всего депутаты заказывают кофе на безлактозном молоке по 65 гривен за порцию.

Напомним, ранее сообщалось, в Верховной Раде подняли вопрос о снятии запрета на торговлю в парламентском буфете спиртными напитками.

С соответствующим предложением к своим коллегам обратился глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия, сообщает Telegram-канал народного депутата Александра Качуры.

"Коллеги, завтра нужны голоса. Будем голосовать за отмену постановы ВРУ о запрете торговли спиртными напитками в буфете", - сказано в сообщении.