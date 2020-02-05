Заразные устрицы: в Украину попала опасная хворь из Франции

Устрицы заражены норовирусом / Фото pixabay.com

Коронавирус, который бушует в Китае и который пока что, к счастью, не добрался в Украину, оказался не единственной угрозой. В частности, в Харьковской области обнаружили норовирус из Франции – им заражены устрицы.

Опасный продукт доставило в Украину ООО Одиссей Люкс. Партию устриц изготовили 25 ноября 2019 года, а срок пригодности истек 3 января 2020 года. ГУ Госпродпотребслужбы Харьковщины уже потребовало в течение двух дней изъять устрицы из оборота. Информация направлена администрациям торговых сетей.

Норовирус – острая вирусная болезнь, которая поражает кишечник. Симптомы заражения норовирусом:

тошнота;

рвота;

болевые ощущения;

жидкий водянистый стул;

урчание в животе;

иногда – повышенная температура и респираторные симптомы.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины опубликовало свежие данные о смертельном вирусе из Китая 2019-ncov. По состоянию на 5 февраля в мире зарегистрировано уже 24 505 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, при этом коронавирус уже унес жизни 493 человек. Кроме Китая случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира. При этом в МОЗ акцентируют, что в Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции.