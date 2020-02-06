Страшная война или интеграция с Австрией: эксперт обрисовал перспективы для Украины

Олег Соскин / УНИАН

Экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин спрогнозировал несколько сценариев будущего Украины, один из которых предусматривает интеграцию Украины со Словакией в Австрию.

По мнению эксперта, у Украины есть несколько вариантов:

1. Украина может быть поглощена Россией, как Беларусь. В таком случае Украина станет на вассальных условиях частью нового союзного государства с центром в Москве.

2. Страшная война с убийством сотен тысяч людей, разрушением городов, перенесением войны в соседние государства: в Россию, Беларусь, Польшу, Словакию, Чехию и Румынию, а также на Черное море.

3. Продолжение гниения Украины.

4. Построение модели народного капитализма и интеграция со Словакией в Австрию.

"Четвертый вариант, на мой взгляд, самый перспективный. Для этого нужно создать соответствующую политэкономическую силу, которая возьмется за строительство модели народного капитализма, христианскую ортодоксальную экономическую модель, а также развитие среднего класса. При этом мы будем двигаться в конфедеративно-альянсном режиме со Словакией к Австрии. Сделать это несложно: открываем границы, открываем путь к нам австрийскому капиталу, банкам и т.д. Но для этого должна быть создана интегральная мощная сила", - заявил Соскин во время чата на Главреде.

При этом, по мнению эксперта, наиболее вероятным для Украины выглядит третий сценарий.

Украина будет оставаться страной-лузером, продолжит терять международную геополитическую и геоэкономическую субъектность, будет все больше превращаться в открытого аутсайдера в центре Европы

"Продолжится гниение, застой, стагнация и депрессия. Думаю, это наиболее вероятный сценарий для нас – и при Зеленском, и после него", - резюмировал политолог.

Напомним, ранее Олег Соскин прогнозировал, что интеграция России и Беларуси произойдет до мая 2020 года. Именно для этой цели экс-премьер-министра РФ Дмитрия Медведева вывели из состава правительства. По мнению эксперта, Медведев прекрасно владеет всем необходимым инструментарием, поэтому именно ему будет поручена задача осуществить поглощение Беларуси.