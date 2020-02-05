Под Киевом сгорело авто депутата: названа возможная причина

В Коцюбинском прошлой ночью сгорели две машины, поделился депутат.
В ночь на среду, 5 февраля, в поселке городского типа Коцюбинское (находится под Киевом) сгорело авто депутата горсовета Ирпеня - Богдана Слюсаренко.
Депутат сообщил об инциденте на своей странице в Facebook и добавил, что, по предварительным выводам полицейских, причина пожара - поджог.
Слюсаренко отметил, что в результате пожара сгорело не только его авто - огонь перебросился на машину соседей.
"Недоброе утро... ночью позвонила соседка и сообщила, что горит мой автомобиль... потом огонь перебросился на другой... это жесть!..", - поделился он.
Также депутат показал фото, на которых запечатлены сгоревшие авто.
Напомним, в феврале 2019 года СМИ узнали, что на Киевщине подожгли машину депутата. Позже выяснилось, что поджигали авто депутата Ирпенского горсовета Лаврентия Кухалейшвили.