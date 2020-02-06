Угрозы Зеленскому: скандальная Федина "отморозилась" от допроса в ГБР

Федина решила не идти к следователям на допрос / УНИАН

Скандальная нардеп из Евросолидарности София Федина, которая "прославилась" угрозами убийством президенту Владимиру Зеленскому, не явилась на допрос в Госбюро расследований, который был запланирован на сегодня, 6 февраля.

Как пишет пресс-служба ГБР, Федина получила уведомление о вызове на допрос "надлежащим образом". О причинах ее неявки пока что не сообщается.

Ране Главред писал, что 26 октября прошлого года Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записали видео, полное угроз, в адрес действующего президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы с Марусей раньше шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказано в видео.

Во фракции Слуга народа это видео расценили как прямую угрозу президенту и оперативно обратились в Нацполицию.

Также напомним, сегодня, 6 февраля, ГБР вручило подозрение Марусе Звиробий из-за угроз в адрес Зеленского. Отмечается, что в Бюро ее вызвали для допроса.

По словам адвоката Андрея Писаренко, в четверг, 6 февраля, вручили уведомление о подозрении, допросили, а также вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

При этом он указал, что следователь просит о мере пресечения в виде личного обязательства. Сообщается, что ходатайство об избрании меры пресечения будет рассматривать Печерский районный суд Киева, но время рассмотрения пока неизвестно.