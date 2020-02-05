"Угрожают смертями и убийствами": Федину вызвали в ГБР для вручения подозрения

Федину вызвали в ГБР / УНИАН

Государственное бюро расследований вызывает 6 февраля народного депутата от Европейской солидарности Софию Федину, которая ранее дерзко пригласила Зеленского на рандеву, для вручения письменного уведомления о подозрении.

"По поручению генерального прокурора 3 февраля 2020 года следователем Государственного бюро расследований по соблюдению требований ст. 135 УПК Украины на 6 февраля 2020 года вызвана народный депутат Украины Федина София для проведения процессуального действия — вручения письменного уведомления о подозрении", — сказано в сообщении Офиса генпрокурора.

По информации, повестка о вызове направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы.

Отметим, в Сети разговоры о скандальной Федине не утихают.

"Це єство порохоботів. Шо Чорновол, що федина з маруською і всі інші лише грозять смертями і вбивствами. Партія, яка ніхрена не робить для України, лише переслідує президента і всі прихильники 8% всіх ненавидять і вбивали б. В інших країнах вже вели б кримінальні розслідування", - пишет пользователь Сети.

"Могу побиться об заклад - ЕЙ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!", - убежден Александр Дробушевский.

"Что только сейчас что то там вручать будут? Быстро реагируют!", - удивилась Алла Шехтер.

"Ожидаются танцы с саблями на пороге прокуратуры? Ганьба со зрадой?", - вопрошает Александр Шугавев.

"Ведьма", - убежден Виктор Куклин.

Напомним, в октябре 2019-го София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записали видео в Facebook, полное угроз, обращенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Мы с Марусей раньше шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказано в видео.

Чуть позже Федина прокомментировала свои резонансные нападки на президента Владимира Зеленского.

"Нас все таки услышали. Услышали и начали реагировать. [...] Обидно, что услышали только форму, но не суть [...] А суть в том, что никто, ни в этой стране, ни в другой не имеет права хамить и оскорблять воинов-защитников Украины. Тем более человек, который не служил, не воевал и четыре раза уклонился от повестки. Никто не имеет права сдавать нашу страну. И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все "прилеты". Я хочу, чтобы он понял, какая это "тишина", когда стреляют 82-ми и 120-ми. [...] Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил, что "серая зона" и отступ это не безопасность, а сдача украинских интересов", - заявила Федына в видеообращении на Facebook.