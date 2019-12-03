"Встреча один на один": Федина дерзко пригласила Зеленского на рандеву

София Федина / УНИАН

София Федина, нардеп из фракции Европейская Солидарность (политсила экс-президента Порошенко), которой украинские правоохранители вменяют угрозы президенту, пригласила Владимира Зеленского на разговор.

С таким заявлением она выступила в эфире украинского телевидения.

"Я, пользуясь случаем, приглашаю президента Зеленского на прямой разговор — такой вот, с глаза на глаз, чтобы мы действительно могли проговорить то, что мне болит, в частности, и то, чего он боится. И понять без лишних манипуляций, что и как происходит. Один на один. Я как гражданка этого государства, а он как президент государства. Мне кажется, что если нам обоим болит Украина, мы должны найти взаимопонимание. А если нет — тогда извините", — сказала Федина.

Напомним, в октябре 2019-го София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записали видеострим в социальной сети Facebook. Они обе угрожали, причем предельно серьезно, президенту Украины Владимиру Зеленскому. Впоследствии Федина детально рассказала, зачем угрожала главе страны.