"Наизнанку вывернуть всю деятельность НАБУ": Рада попытается уволить Сытника

Рада попытается уволить Сытника / УНИАН

В Верховной Раде 7 февраля народные избранники зарегистрировали проект постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, которого ранее бывший депутат-беглец Онищенко назвал "вруном".

Отметим, постановление подписали 216 депутатов.

В то же время юрист Андрей Портнов высказал мнение, что после увольнения Главы НАБУ Сытника, в отношении него нужно сразу зарегистрировать уголовное производство о его противоправном взаимодействии с финансируемыми иностранными государствами неправительственными фондами.

"Пока он будет ходить по судам, необходимо наизнанку вывернуть всю его деятельность в НАБУ.

А в целом стране пора приступить к детальному изучению источников финансирования кормившихся возле НАБУ общественных организаций, их целей, задач, отчётности, политических контактов и результатов работы", - подчеркнул Портнов в своем телеграм-канале.

Читайте такжеКоррупция в оборонке: Сытник "повесил собак" на ГПУНапомним, ранее сообщалось, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник намерен обратиться в Европейский суд по правам человека. Причиной стал штраф за личное времяпровождение.

При этом он отметил, что оказался в реестре коррупционеров из-за "желания мести отдельных людей" после дела о растрате средств при закупке рюкзаков. Кроме того, он заявил журналистам, что готов заплатить 3 400 гривен штрафа, если придет соответствующий запрос и заверил, что сделает все для верховенства закона.

В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков ответил Сытнику своем Twitter-аккаунте, написав, что руководитель НАБУ просто пытается оправдать "свое неоплаченное пьянство".